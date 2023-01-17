Енергосистема вистояла. Шмигаль розповів про наслідки останньої ракетної атаки РФ
Російські військові під час ракетного обстрілу 14 січня атакували дев'ять блоків теплових електростанцій України. Проте енергосистема країни витримала цей удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Остання масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків теплових електростанцій на заході нашої країни", - йдеться у заяві.
Прем'єр-міністр пояснив, що було пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.
"Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, що у суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по території України та пошкодили одну з теплових електростанцій.
Також повідомлялось, що російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.
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