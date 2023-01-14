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В YASNO показали фото наслідків обстрілу однієї ТЕС

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Україна, Субота 14 січня 2023 20:06
В YASNO показали фото наслідків обстрілу однієї ТЕС Фото: В YASNO показали фото наслідків обстрілу однієї ТЕС (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по території України та пошкодили одну з теплових електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Ви сами все бачите та чуєте. Є влучання в генераційні та мережеві об’єкти… Наразі застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Коваленко закликав українців дочекатись новин від відповідних служб. Також він показав фото влучання в одну з ТЕС.

В YASNO показали фото наслідків обстрілу однієї ТЕС

Нагадаємо, що після ракетної атаки РФ по території України 14 січня дефіцит електроенергії в системі є суттєвим. Складна ситуація фіксується у Харківській та Львівській областях.

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 14 січня, під час російської атаки зі сторони Росії було випущено 38 ракет, українськими силами ППО було збито 25 повітряних цілей.

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