Энергосистема выстояла. Шмыгаль рассказал о последствиях последней ракетной атаки РФ

Российские военные во время ракетных обстрелов 14 января атаковали девять блоков тепловых электростанций Украины. Однако энергосистема страны выдержала этот удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Последняя массированная атака имела деструктивные последствия и для украинской энергетики. Претерпели повреждения объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков тепловых электростанций на западе нашей страны", - говорится в заявлении.

Премьер-министр пояснил, что были повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что заставляет ежедневно начиная с 15 января применять аварийные отключения.

"Однако энергосистема выстояла, осталась целостной и управляемой. В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений", - добавил Шмыгаль.