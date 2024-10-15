Енергосистема України входить в зиму "з найвищим можливим рівнем готовності", - Галущенко

Як нагадує NYT, під час одного з інтерв'ю, колишній голова "Укренерго" Володими Кудрицький стверджував, що суперечка з Міненерго стосувалась стратегії забезпечення безпеки енергопостачання. Колишній посадовець виступав за те, щоб Україна побудувала десятки невеликих приватних електростанцій по усій території країни, щоб зробити енергосистему менш вразливою до терористичних обстрілів Росії.

Втім, позиція Кудрицього нібито суперечила позиції Галущенка, який підтримував ідею щодо централізації держкомпаній.

"Коли в середині липня український уряд ухвалив план децентралізації енергосистеми, експерти та дипломати заявили, що вже надто пізно значно посилювати енергопостачання напередодні зими", - додає видання.

Галущенко, у письмових відповідях NYT заперечив чутки про те, що він нібито наполягав на звільненні Кудрицького. Зокрема додав, що не має впливу на наглядову раду "Укренерго".

За словами міністра, також неправдивим є твердження про те, що міжусобиці підірвали енергетичну політику України. Він відзначив, що заплановані ремонти на електростанціях були "завершені вчасно" й енергосистема України входить в зимовий сезон "з найвищим можливим рівнем готовності".

Обстріли енергетичної інфраструктури України

З початку року Росія вже здійснила дев'ять масованих атак на енергосистему України, що призвело до дефіциту потужностей у пікові години споживання.

Цього літа, на фоні обстрілів та підвищених температур, були відновлені відключення електрики для побутових споживачів. Проте на початку осені ситуація з обмеженнями стабілізувалася.

Центр протидії дезінформації оприлюднив кілька можливих сценаріїв щодо електропостачання в Україні на осінньо-зимовий період. За "оптимістичним" сценарієм, електрика надаватиметься протягом 12 годин на добу.

Як відзначив голова Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко, Російська Федерація (РФ) може відновити масштабні обстріли на початку опалювального сезону.

Тим часом голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, що заготовлених на складах газу та вугілля повинно вистачити на зиму. Зокрема підготовка до опалювального сезону майже завершена.