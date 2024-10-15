Энергосистема Украины входит в зиму "с наивысшим возможным уровнем готовности", - Галущенко

Как напоминает NYT, во время одного из интервью, бывший глава "Укрэнерго" Владими Кудрицкий утверждал, что спор с Минэнерго касался стратегии обеспечения безопасности энергоснабжения. Бывший чиновник выступал за то, чтобы Украина построила десятки небольших частных электростанций по всей территории страны, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой к террористическим обстрелам России.

Впрочем, позиция Кудрицкого якобы противоречила позиции Галущенко, который поддерживал идею по централизации госкомпаний.

"Когда в середине июля украинское правительство приняло план децентрализации энергосистемы, эксперты и дипломаты заявили, что уже слишком поздно значительно усиливать энергоснабжение накануне зимы", - добавляет издание.

Галущенко, в письменных ответах NYT отрицает слухи о том, что он якобы настаивал на увольнении Кудрицкого. В частности добавил, что не имеет влияния на наблюдательный совет "Укрэнерго".

По словам министра, также ложным является утверждение о том, что междоусобицы подорвали энергетическую политику Украины. Он отметил, что запланированные ремонты на электростанциях были "завершены вовремя" и энергосистема Украины входит в зимний сезон "с наивысшим возможным уровнем готовности".

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

С начала года Россия уже осуществила девять массированных атак на энергосистему Украины, что привело к дефициту мощностей в пиковые часы потребления.

Этим летом, на фоне обстрелов и повышенных температур, были восстановлены отключения электричества для бытовых потребителей. Однако в начале осени ситуация с ограничениями стабилизировалась.

Центр противодействия дезинформации обнародовал несколько возможных сценариев по электроснабжению в Украине на осенне-зимний период. По "оптимистическому" сценарию, электричество будет предоставляться в течение 12 часов в сутки.

Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, Российская Федерация (РФ) может возобновить масштабные обстрелы в начале отопительного сезона.

Тем временем глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму. В частности, подготовка к отопительному сезону почти завершена.