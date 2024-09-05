За оптимістичним сценарієм взимку українці матимуть світло 12 годин на добу, - ЦПД

Центр протидії дезінформації опублікував кілька можливих сценаріїв ситуації зі світлом в Україні в осінньо-зимовий період. За кращим з них українці матимуть електроенергію протягом 12 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД .

Там опублікували прогноз експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука.

За оптимістичним сценарієм, якщо на стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності, зазначив Корольчук. За такого розвитку подій, на його думку, можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу.

Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації. Якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, вважає експерт.

За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.