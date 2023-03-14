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Енергосистема України працює без обмежень, відключення можливі лише в одній області

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 10:07
Енергосистема України працює без обмежень, відключення можливі лише в одній області Фото: у Житомирській області можливі відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок 14 березня, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністра енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу.

"У Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонт мережевої інфраструктури", - додав він.

Нагадаємо, після нічного удару по місту "Шахедами" 9 березня більшість будинків Житомира залишилися без світла та води. У місті пошкоджено енергооб'єкт.

За даними "Укренерго", на Житомирщині після останньої масованої атаки росіян ситуація зі світлом все ще залишається складною.

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відключеня світла Минэнерго
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