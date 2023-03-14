Энергосистема Украины работает без ограничений, отключения возможны только в одной области
Во вторник, 14 марта, энергосистема Украины будет работать без ограничений потребителей электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .
Как отметил министра энергетики Герман Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.
В то же время ведутся ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела.
"В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры", - добавил он.
Напомним, после ночного удара по городу "Шахедами" 9 марта большинство домов Житомира остались без света и воды. В городе поврежден энергообъект.
По данным "Укрэнерго", в Житомирской области после последней массированной атаки россиян ситуация со светом все еще остается сложной.