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Энергосистема Украины работает без ограничений, отключения возможны только в одной области

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Украина, Вторник 14 марта 2023 10:07
Энергосистема Украины работает без ограничений, отключения возможны только в одной области Фото: в Житомирской области возможны отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во вторник, 14 марта, энергосистема Украины будет работать без ограничений потребителей электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметил министра энергетики Герман Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

В то же время ведутся ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела.

"В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры", - добавил он.

Напомним, после ночного удара по городу "Шахедами" 9 марта большинство домов Житомира остались без света и воды. В городе поврежден энергообъект.

По данным "Укрэнерго", в Житомирской области после последней массированной атаки россиян ситуация со светом все еще остается сложной.

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відключеня світла Минэнерго
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