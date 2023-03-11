Наслідки ракетної атаки 9 березня: світло відключають у двох областях

В Україні триває відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки 9 березня. Все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, де застосовані графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

За даними прес-служби, в Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК "Укренерго". Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

"У Житомирській області все ще складна ситуація, частина споживачів залишається без електропостачання, діють графіки погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, повідомили в прес-службі.

"Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючи обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня", - повідомили в "Укренерго".

За даними прес-служби, споживання у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, знизилось завдяки потеплінню.