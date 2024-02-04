Енергосистема Кривого Рогу стабілізована, але відключення ще можливі, - Вілкул

Міський голова зазначив, що у близько півночі у місті енергетиками було відновлено електропостачання абонентів, відключених раніше через перевантаження мереж внаслідок ворожих обстрілів позаминулої ночі.

За словами Вілкула, енергетики зробили все можливе для стабілізації системи, однак "аварійні відключення поки що можливі, треба до них ставитися з розумінням".

"Раніше відключені котельні також запитані від електромереж, продовжується прогрів теплоносія. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт - працюють", - йдеться у повідомленні.

Вілкул також повідомив, що у минулої ночі обстрілів у Криворізькому районі не було. Натомість ворог атакував із важкої артилерії місто Нікополь. На щастя, обійшлося без втрат.

Обстріли і "блекаут" у Кривому Розі

В ніч на суботу, 3 лютого, російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними дронами-камікадзе "Шахед". Кілька БпЛА влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, спалахнули пожежі, без світла в регіоні опинилися близько 15 тисяч людей.

Пізніше енергетики відновили електропостачання у Криворізькому районі. Загарбники знову спробували атакувати район і місто ракетою, але Сили оборони її збили.

За день до цього у Кривому Розі внаслідок російських обстрілів була пошкоджена підстанція "Укренерго".

Після обстрілу міста, в Міненерго заявили про відновлення загарбниками атак енергоінфраструктури у прифронтових районах.

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