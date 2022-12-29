Енергопостачання в Києві днями може повернутися до дообстрільного рівня, - YASNO

У Києві після сьогоднішнього ракетного обстрілу є досить високий рівень доступності електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"По ситуації: прильоти по енергетичній інфраструктурі є, незважаючи на таку фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи", - написав Коваленко.
За його словами у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим.
"Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", - додав гендиректор YASNO.
Нагадаємо, після десятої масованої ракетної атаки російських окупантів 40% жителів Києва залишились без електроенергії.
До того ж, у Києві внаслідак обстрілів постраждали троє людей.
Також було пошкоджено декілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.
Тим часом сили ППО знищили 16 ракет над Києвом.
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