RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергоснабжение в Киеве на днях может вернуться к дообстрельному уровню, - YASNO

Фото: энергоснабжение в Киеве на днях может вернуться к дообстрельному уровню (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве после сегодняшнего ракетного обстрела довольно высокий уровень доступности электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"По ситуации: прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на столь фантастическую эффективность ПВО. Продолжаются противопожарные и ремонтные работы", - написал Коваленко.

По его словам в Киеве текущий уровень доступности электроэнергии довольно высокий.

"Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню", - добавил гендиректор YASNO.

Напомним, после десятой массированной ракетной атаки российских оккупантови 40% жителей Киева остались без электроэнергии.

К тому же, в Киеве в результате обстрелов пострадали три человека.

Также были повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка.

Тем временем силы ПВО уничтожили 16 ракет над Киевом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеввідключеня світлаЭлектроэнергияракетный удар