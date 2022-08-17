В Энергодаре вечером прогремели взрывы
Фото: В Энергодаре прогремели взрывы (t.me/orlovdmytroEn)
Российские оккупанты вечером 17 августа обстреляли Энергодар Запорожской области. В городе были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергодар сегодня".
Местных жителей призвали быть осторожными и не пренебрегать сигналами о ракетной опасности.
Стоит отметить, что как только начинают выть сирены, извещающие воздушную тревогу, нужно немедленно пройти в укрытие.
Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.
Впоследствии стало известно, оккупанты обстреляли общежитие в Салтовском районе города. В результате атаки врага 6 человек погибли и 16 пострадали.
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