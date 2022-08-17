В Энергодаре вечером прогремели взрывы

Российские оккупанты вечером 17 августа обстреляли Энергодар Запорожской области. В городе были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергодар сегодня".

Местных жителей призвали быть осторожными и не пренебрегать сигналами о ракетной опасности. Стоит отметить, что как только начинают выть сирены, извещающие воздушную тревогу, нужно немедленно пройти в укрытие.