В Енергодарі ввечері пролунали вибухи

Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли Енергодар Запорізької області. У місту було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергодар сьогодні".

Місцевих мешканців закликали бути обережними та не нехтувати сигналами про ракетну небезпеку. Варто зазначити, що як тільки починають вити сирени, що сповіщають повітряну тривогу, потрібно негайно пройти в укриття.