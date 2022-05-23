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В Енергодарі окупанти розстріляли працівника Запорізької АЕС: він в лікарні

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Запоріжжя, Понеділок 23 травня 2022 18:22
В Енергодарі окупанти розстріляли працівника Запорізької АЕС: він в лікарні Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Його розстріляли з автоматичної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова. Пізніше його було звільнено.

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