Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми, - ОВА
Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми після масованого ворожого обстрілу України 23 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Сергія Гамалія.
"Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни", - написав він.
Окрім того, наразі відсутня напруга в більшості громадах Хмельницької області (крім Білогір'я, Теофіполя, Полонного та Волочиська).
Також частина міста без води.
Нагадаємо, сьогодні Росія влаштувала черговий масований обстріл України.
Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області були аварійно зупинені через руйнування електромереж.
Окрім того, електропідстанція у Львівській області зазнала двох ракетних ударів.
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