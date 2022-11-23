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Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы, - ОВА

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Среда 23 ноября 2022 15:53
Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы, - ОВА Фото: энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы (uatom.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы после массированного вражеского обстрела Украины 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Сергея Гамалия.

"Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы. Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - написал он.

Кроме того, отсутствует напряжение в большинстве общин Хмельницкой области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска).

Также часть города без воды.

Напомним, сегодня Россия устроила очередной массированный обстрел Украины.

Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области были аварийно остановлены из-за разрушения электросетей.

Кроме того, электроподстанция во Львовской области подверглась двум ракетным ударам.

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