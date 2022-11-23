У Львівській області електропідстанція зазнала двох ракетних ударів. Через це Яворівський, Львівський та Червоноградський райони області залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram .

"Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", - написав він.

Нагадаємо, під час ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті масованого ракетного обстрілу Росії території України 23 листопада у більшості міст виникли проблеми зі світлом. Електрики немає у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Чернігові та інших містах.