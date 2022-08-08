UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Энергоатоме" призвали Запад разместить миротворцев на Запорожской АЭС

Фото: в "Энергоатоме" призвали Запад разместить миротворцев на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава "Энергоатома" Петро Котин считает, что союзникам Украины необходимо разместить группу миротворцев на территории Запорожской АЭС. Это позволит решить проблемы с постоянными обстрелами станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Котина в эфире телемарафона.

"Решение, которое мы требуем от мирового сообщества и всех наших партнеров заключается в выводе оккупантов с территории станции и создании на ее территории демилитаризованной зоны", - подчеркнул Котин.

Также он отметил, что нахождение миротворцев на территории Запорожской АЭС и передача станции под их контроль могли бы решить проблему постоянных обстрелов территории ЗАЭС и, в частности, избежать попадания снарядов в хранилище с отработанным ядерным топливом.

Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

На следующий день, 6 августа, обстрелы ЗАЭС продолжились. Тогда ранения получил работник станции, его госпитализировали.

Позже в "Энергоатоме" подчеркнули, что россияне обстрелами ЗАЭС намерены полностью обесточить юг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЭнергоатомВойна России против Украины