В "Энергоатоме" призвали Запад разместить миротворцев на Запорожской АЭС

Глава "Энергоатома" Петро Котин считает, что союзникам Украины необходимо разместить группу миротворцев на территории Запорожской АЭС. Это позволит решить проблемы с постоянными обстрелами станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Котина в эфире телемарафона.
"Решение, которое мы требуем от мирового сообщества и всех наших партнеров заключается в выводе оккупантов с территории станции и создании на ее территории демилитаризованной зоны", - подчеркнул Котин.
Также он отметил, что нахождение миротворцев на территории Запорожской АЭС и передача станции под их контроль могли бы решить проблему постоянных обстрелов территории ЗАЭС и, в частности, избежать попадания снарядов в хранилище с отработанным ядерным топливом.
Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.
На следующий день, 6 августа, обстрелы ЗАЭС продолжились. Тогда ранения получил работник станции, его госпитализировали.
Позже в "Энергоатоме" подчеркнули, что россияне обстрелами ЗАЭС намерены полностью обесточить юг Украины.
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