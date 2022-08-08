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В "Енергоатомі" закликали Захід розмістити миротворців на Запорізькій АЕС

Фото: в "Енергоатомі" закликали Захід розмістити миротворців на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова "Енергоатому" Петро Котін вважає, що союзникам України необхідно розмістити групу миротворців на території Запорізької АЕС. Це дозволить вирішити проблеми з постійними обстрілами станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Котіна в ефірі телемарафону.

"Рішення, яке ми вимагаємо від світової спільноти і всіх наших партнерів полягає у виведенні окупантів з території станції і створенні на її території демілітаризованої зони", - підкреслив Котін.

Також він зазначив, що знаходження миротворців на території Запорізької АЕС і передача станції під їх контроль могли б вирішити проблему постійних обстрілів території ЗАЕС і, зокрема, уникнути попадання снарядів в Сховище з відпрацьованим ядерним паливом.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли територію ЗАЕС. Три снаряди влучили біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Наступного дня, 6 серпня, обстріли ЗАЕС продовжилися. Тоді поранення отримав працівник станції, його госпіталізували.

Пізніше в "Енергоатомі" підкреслили, що росіяни обстрілами ЗАЕС мають намір повністю знеструмити південь України.

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