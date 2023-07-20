"Енергоатом" закликає робітників на ЗАЕС не запускати четвертий енергоблок на вимогу РФ

"Незаконно призначений російською владою "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з "Росатомом", запустити четвертий енергоблок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ).

Частина працівників виїхала з окупації

Впродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30-ти осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС покинули Енергодар.

Їм вдалось виїхати на підконтрольну уряду України територію. Нині ж оперативний персонал, який завезли з РФ, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду.

Втрата персональних ліцензій

"Чернічук намагається вийти зі становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовились підписати фейкові контракти з "Росатомом" і яким було заблоковано доступ на станцію", - пише "Енергоатом".

Відповідальний український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС.

Наслідки виконання злочинного наказу

В "Енергоатомі" закликають українських атомників і надалі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції!

"Пам’ятайте, що рішення нелегітимних керівників можуть призвести до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки станції!", - додали наостанок.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

До цього президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Також росіяни рекомендували евакуюватися персону, яка підписала контракти з "Росатомом".

Вони мали виїхати до 5 липня. Але у "День Х" ЗАЕС продовжила працювати у штатному режимі.

Сьогодні повідомлялось, що окупанти привезли на Запорізьку атомну електростанцію робітників із шести російських АЕС.