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ЗАЕС працює в штатному режимі, переміщень окупантів не зафіксовано, - РВА

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Україна, Середа 05 липня 2023 10:15
ЗАЕС працює в штатному режимі, переміщень окупантів не зафіксовано, - РВА Фото: Запорізька АЕС працює в штатному режимі 5 липня (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Гурковська

Запорізька АЕС працює в звичайному режимі у середу, 5 липня. Значної активності окупантів на станції також не зафіксовано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"На цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано", - зазначив він.

Крім того, за даними "Енергоатома", рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний.

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 08:00 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 м", - йдеться у повідомленні.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

До того ж як зазначили в "Енергоатомі", енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС окупована російськими військами з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України. Окупанти, попри порушення техніки безпеки, тримають там і живу силу, і техніку. Також відомо, що вони мінували станцію.

Ситуація навколо ЗАЕС загострилася після того, як президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Також росіяни рекомендували евакуюватися персону, який підписав контракти з "Росатомом". Вони мали виїхати до 5 липня, а вчора РФ звинуватила Україну в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

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