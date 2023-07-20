Дефіцит кадрів. Окупанти привезли на ЗАЕС робітників із шести атомних станцій РФ, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"У зв’язку з небажанням працівників Запорізької атомної електростанції іти на співпрацю з окупантами росіянам доводиться привозити туди працівників "Росенергоатому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова може йти про працівників АЕС, розташованих у європейській частині РФ.

Звідки прибули російські фахівці

Фото: Росіяни прибули на ЗАЕС (sprotyv.mod.gov.ua)

Зокрема, це можуть бути фахівці з:

Балаковської АЕС;

Калінінської АЕС;

Курської АЕС;

Нововоронезької АЕС;

Ростовської АЕС;

Смоленської АЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

До цього президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Також росіяни рекомендували евакуюватися персону, яка підписала контракти з "Росатомом".

Вони мали виїхати до 5 липня. Але у "День Х" ЗАЕС продовжила працювати у штатному режимі.

Вчора ГУР повідомило, що російські окупанти заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння.