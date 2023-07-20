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Дефіцит кадрів. Окупанти привезли на ЗАЕС робітників із шести атомних станцій РФ, - ЦНС

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Енергодар, Четвер 20 липня 2023 15:46
Дефіцит кадрів. Окупанти привезли на ЗАЕС робітників із шести атомних станцій РФ, - ЦНС Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти привезли на Запорізьку атомну електростанцію робітників із шести російських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"У зв’язку з небажанням працівників Запорізької атомної електростанції іти на співпрацю з окупантами росіянам доводиться привозити туди працівників "Росенергоатому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова може йти про працівників АЕС, розташованих у європейській частині РФ.

Звідки прибули російські фахівці

Дефіцит кадрів. Окупанти привезли на ЗАЕС робітників із шести атомних станцій РФ, - ЦНС

Фото: Росіяни прибули на ЗАЕС (sprotyv.mod.gov.ua)

Зокрема, це можуть бути фахівці з:

  • Балаковської АЕС;
  • Калінінської АЕС;
  • Курської АЕС;
  • Нововоронезької АЕС;
  • Ростовської АЕС;
  • Смоленської АЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

До цього президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Також росіяни рекомендували евакуюватися персону, яка підписала контракти з "Росатомом".

Вони мали виїхати до 5 липня. Але у "День Х" ЗАЕС продовжила працювати у штатному режимі.

Вчора ГУР повідомило, що російські окупанти заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння.

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