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"Энергоатом" призывает рабочих на ЗАЭС не запускать четвертый энергоблок по требованию РФ

Фото: Петр Котин (facebook com energoatom ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Нелегитимное руководство захваченной Запорожской атомной станции хочет запустить четвертый энергоблок. Украинские атомщики на АЭС не должны выполнять преступные приказы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Энергоатома".

"Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, которые отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом", запустить четвертый энергоблок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, который является прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулирования Украины (ГИЯРУ).

Часть работников выехала из оккупации

В течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30-ти человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар.

Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас же оперативный персонал, который завезли из РФ, является абсолютно некомпетентным и не имеет соответствующего опыта.

Потеря персональных лицензий

"Черничук пытается выйти из сложившегося положения и привлечь к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с "Росатомом" и которым был заблокирован доступ на станцию", - пишет "Энергоатом".

Ответственный украинский персонал осознает, что нарушение условий лицензии ГИЯРУ приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.

Последствия исполнения преступного приказа

В "Энергоатоме" призывают украинских атомщиков и в дальнейшем не выполнять преступных приказов оккупационного руководства станции!

"Помните, что решение нелегитимных руководителей могут привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции!", - добавили напоследок.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С этого момента неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.

До этого президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Также россияне рекомендовали эвакуироваться персону, подписавшей контракты с "Росатомом".

Они должны были уехать до 5 июля. Но в "День Х" ЗАЭС продолжила работу в штатном режиме.

Сегодня сообщалось, что оккупанты привезли на Запорожскую атомную электростанцию рабочих из шести российских АЭС.

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