"Енергоатом" відреагував на удари дронів по ЗАЕС: спроба Росії приховати власні наміри

Як відзначає "Енергоатом", Росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушені ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

"Кремлівські брехливі заяви щодо нібито атак дронами з боку України є нічим іншим, як спробою приховати власні наміри здійснити теракт або приховати серйозні аварійні події, що вже сталися на станції", - додає "Енергоатом".

Причинами російського ІПСО є:

окупації ЗАЕС;

перетворення станції на військову базу;

недопуск працівників МАГАТЕ на окремі обʼєкти станції;

недопуск кваліфікованого українського персоналу;

ігнорування ухвалених резолюцій.

Єдиним шляхом недопущення аварії є:

виконання резолюції МАГАТЕ;

виведення російських терористів зі станції;

передача ЗАЕС під контроль України;

розмінування прилеглих територій.

"Захоплення росіянами Запорізької атомної електростанції є не лише грубим порушенням міжнародного права, а й відвертим актом ядерного тероризму. Небезпечна гра окупантів на ядерному об'єкті має припинитися", - додає "Енергоатом".

Що передувало

7 квітня в Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про атаку невідомого безпілотника по території та одному з захисних куполів окупованої Запорізької АЕС. Російський "Росатом" одразу звинуватив Київ в нібито трьох атаках дронів, втім в Головному управленні розвідки Міноборони України відкинули ці звинувачення.