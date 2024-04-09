"Енергоатом" відреагував на удари дронів по ЗАЕС: спроба Росії приховати власні наміри

Російська Федерація вивела свою пропаганду на новий рівень. Звинувачення в бік України в ударах дронів по ЗАЕС мають на меті спроби приховати власні наміри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".
Як відзначає "Енергоатом", Росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушені ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.
"Кремлівські брехливі заяви щодо нібито атак дронами з боку України є нічим іншим, як спробою приховати власні наміри здійснити теракт або приховати серйозні аварійні події, що вже сталися на станції", - додає "Енергоатом".
Причинами російського ІПСО є:
Єдиним шляхом недопущення аварії є:
"Захоплення росіянами Запорізької атомної електростанції є не лише грубим порушенням міжнародного права, а й відвертим актом ядерного тероризму. Небезпечна гра окупантів на ядерному об'єкті має припинитися", - додає "Енергоатом".
7 квітня в Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про атаку невідомого безпілотника по території та одному з захисних куполів окупованої Запорізької АЕС. Російський "Росатом" одразу звинуватив Київ в нібито трьох атаках дронів, втім в Головному управленні розвідки Міноборони України відкинули ці звинувачення.
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