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"Энергоатом" отреагировал на удары дронов по ЗАЭС: попытка России скрыть собственные намерения

Фото: в "Энергоатоме" отреагировали на удары дронов по ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация вывела свою пропаганду на новый уровень. Обвинения в сторону Украины в ударах дронов по ЗАЭС имеют целью попытки скрыть собственные намерения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Как отмечает "Энергоатом", Россия манипулирует мнением МАГАТЭ, а также мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

"Кремлевские лживые заявления о якобы атаках дронами со стороны Украины являются ничем иным, как попыткой скрыть собственные намерения совершить теракт или скрыть серьезные аварийные события, которые уже произошли на станции", - добавляет "Энергоатом".

Причинами российского ИПСО являются:

  • оккупации ЗАЭС;
  • превращение станции в военную базу;
  • недопуск работников МАГАТЭ на отдельные объекты станции;
  • недопуск квалифицированного украинского персонала;
  • игнорирование принятых резолюций.

Единственным путем недопущения аварии является:

  • выполнение резолюции МАГАТЭ;
  • вывод российских террористов со станции;
  • передача ЗАЭС под контроль Украины;
  • разминирование прилегающих территорий.

"Захват россиянами Запорожской атомной электростанции является не только грубым нарушением международного права, но и откровенным актом ядерного терроризма. Опасная игра оккупантов на ядерном объекте должна прекратиться", - добавляет "Энергоатом".

Что предшествовало

7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии рассказали об атаке неизвестного беспилотника по территории и одному из защитных куполов оккупированной Запорожской АЭС. Российский "Росатом" сразу обвинил Киев в якобы трех атаках дронов, впрочем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отвергли эти обвинения.

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