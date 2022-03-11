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Энергоатом отказывается от российского ядерного топлива

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Украина, Пятница 11 марта 2022 08:41
Энергоатом отказывается от российского ядерного топлива Фото: Энергоатом отказывается от импорта топлива из РФ (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отказывается от российского ядерного топлива. Компания больше не будет проводить закупку ресурсов из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия.

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, которая находится в городе Энергодар. Они заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащего со станцией.

Кроме того, Россия заявила, что Беларусь восстановила электроснабжение на Чернобыльскую АЭС, однако эта информация не соответствует действительности.

Ранее РБК-Украина писало, чем грозит длительное отключение ЧАЭС от электричества.

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