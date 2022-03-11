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Енергоатом відмовляється від російського ядерного палива

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 08:41
Енергоатом відмовляється від російського ядерного палива Фото: Енергоатом відмовляється від імпорту палива з РФ (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива. Компанія більше не буде проводити закупівлю ресурсів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу державного підприємства.

"Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива. Для цього Енергоатом й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse. Крім того, Компанія прискорить роботи щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замістити паливо російського походження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС, яка знаходиться в місті Енергодар. Вони замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує зі станцією.

Крім того, Росія заявила, що Білорусь відновила електропостачання на Чорнобильську АЕС, проте ця інформація не відповідає дійсності.

Раніше РБК-Україна писало, чим загрожує тривале відключення ЧАЕС від електрики.

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