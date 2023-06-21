"Енергоатом" хоче змінити ліцензію на експлуатацію ЗАЕС: навіщо це потрібно

Котін повідомив, що "Енергоатом" подав свої пропозиції як експлуатуюча організація до Держінспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) щодо зміни умов ліцензії. Так, компанія готова відповідали за станцію лише за умови, якщо всі блоки переведені у режим "холодної зупинки" або перебувають у ремонті.

"Ми хочемо обмежити її експлуатацією енергоблоків в холодному стані чи "блок у ремонті". У гарячому стані ми не можемо забезпечувати експлуатацію п'ятого енергоблоку в умовах, коли рашисти не виконують наші розпорядження. ДІЯРУ це розгляне і, гадаю, внесуть зміни до ліцензії", - сказав він.

Додамо, що раніше ДІЯРУ наказало перевести в холодний стан останній п'ятий блок, проте на станції це досі не виконали.

При цьому президент "Енергоатому" зазначив, що немає сенсу у повному призупиненні ліцензії.

Він пояснив, що ліцензія надається експлуатуючій організації для експлуатації об'єкта. Саме "Енергоатом" за законодавством України відповідає за радіаційну безпеку об'єкта.

"Якщо ліцензію припинено, ми не відповідаємо за об'єкт. Хто тоді відповідає за нього? Навіть у нинішній ситуації має бути хтось, хто відповідає за безпеку та хто буде готовий ліквідувати наслідки, якщо щось станеться", - додав Котін.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Вчора начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС.

Зокрема, вони замінували басейн-охолоджувач, у разі підриву якого "будуть значні проблеми".

Військовий експерт вважає, що загарбники через страх перед українським контрнаступом можуть підірвати басейн-охолоджувач реакторів на станції, а після цього почати шантажувати Україну.

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