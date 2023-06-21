Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати

Що відбувається на ЗАЕС, наскільки небезпечним для станції може бути мінування росіянами ставка, який її охолоджує, і що має намір робити "Енергоатом", – РБК-Україна розповів президент компанії Петро Котін.

Після підриву Каховської ГЕС небезпека надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС збільшилась. Днями глава розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували ставок-охолоджувач станції. Якщо систему охолодження пошкодити, можуть виникнути "значні проблеми", наголосив голова ГУР.

Після руйнування греблі Каховської ГЕС та підриву самої станції у підтоплених районах виникла екологічна катастрофа. Стало зрозуміло, що російські окупанти готові на будь-які дії, які можуть призвести не лише до широкомасштабних екологічних проблем, а й до ядерної катастрофи.

Але в "Енергоатомі" кажуть, що ставок-охолоджувач підірвати практично неможливо, і що поки нової безпосередньої загрози для енергоблоків немає. Однак вона може виникнути, якщо окупанти вдадуться до якихось додаткових дій.

"Після того, що було зроблено на Каховській ГЕС, нічого гарантувати не можна. Насправді багато чого можна зробити, щоб нашкодити. І це не лише щодо ставка. На станції дуже багато ядерного матеріалу", – заявив президент "Енергоатому" Петро Котін у бліц-інтерв'ю РБК-Україна.

Рівень води у ставку почав поступово знижуватись – приблизно на 1 см за 10 днів, каже співрозмовник. За його словами, такі темпи обмілення басейну ще не є небезпечними. Враховуючи, що українська сторона фізично не може контролювати ситуацію на станції та розпорядження Києва на ЗАЕС не виконуються, "Енергоатом" ініціював зміни своєї ліцензії на експлуатацію станції.

– Петро Борисовичу, коли з'явилася інформація про замінування басейну-охолоджувача Запорізької АЕС?

- Ця інформація з'явилася досить давно. Ми знаємо, що вони (російські окупанти – ред.) від початку розпочали мінування периметра станції та берегової частини, де вона приєднується до Каховського водосховища. І саме там розташована лінія басейну – вона повністю приєднується до водосховища. Я не можу сказати, що замінована саме гребля ставка-охолоджувача. Але те, що там (на станції - ред.) є мінування, ми підтверджуємо.

– Це просто міни на суші?

- Так, на суші і по периметру самого ставка.

– У яких саме місцях поки що неясно?

– Поки що це неясно. Але мінування по всій смузі, що примикає до водосховища. Фактично за його периметром. Але підірвати так, щоб вода з басейну почала йти, практично неможливо. Навіть якщо верхівка греблі буде підірвана, потрібно рити канали, щоб вода сходила.

- Підірвати так, щоб вода почала йти з басейну практично неможливо чи дуже складно? Правильно я розумію?

– Можна, звичайно, зробити будь-що, але це дуже складно – практично неможливо.

– Які можуть бути наслідки, якщо таки підрив буде? Буданов сказав, що якщо басейн виведуть з ладу шляхом підриву, є велика ймовірність, що будуть значні проблеми?

– Там є запірна шандора – це такі вертикальні ворота, як на шлюзах для перекриття води. Вони перекривають потік води із басейну у водосховище. Їх можна або відкрити, або підірвати. Їх можна просто відкрити та злити воду. Але якщо навіть підірвати, то в ставку залишиться "мертвий" рівень води 12,8 метрів. Уся вода звідти не вийде. Вона потім може сама здренувати через землю. Але вона буде уходити по одному сантиметру на тиждень. Тож для спустошення басейну теоретично знадобляться роки.

Шандора ставка-охолоджувача ЗАЕС (колаж РБК-Україна)

– Тобто, навіть якщо будуть якісь руйнування, то критичних проблем різко не виникне?

- Не повинно виникнути. Але все залежить від того, які будуть руйнації. Є багато способів зашкодити станцію. І підрив басейну – це далеко не те, щоб заподіяти шкоду станції. Можна, звичайно, вибудувати ланцюжок дій, але він буде довгим і ненадійним. Є набагато простіші способи, як заподіяти шкоду і створити високий рівень небезпеки.

- Чи може бути якась руйнація через різницю рівня води всередині басейну та зовні?

– Потрібно дивитися як розподілятимуться підземні води. Ми це побачимо пізніше. Але поки що можу сказати, що рівень води в ставку знижується приблизно на 1 см за 10 днів. Він був 16,67 м-коду, а зараз 16,64 м. Тобто з моменту підриву Каховської ГЕС пішло 3 см. Теоретично, щоб пішла вся вода з басейну, за нашим аналізом, потрібно 12 років.

А якщо говорити про підрив греблі, ви її просто не підірваєте. Там є кубічні кілометри землі. Як це підірвати? Якщо підірвати шандору або просто її відкрити, все одно вода залишиться на нижньому рівні в 12,8 метрів.

– Як може працювати станція за такого рівня води?

– Цього недостатньо, щоби працювали енергоблоки. П'ятий блок треба буде переводити в "холодну" зупинку. Рівень води 12,8 м недостатньо, щоб працювали енергоблоки. У цьому випадку насоси працюватимуть у нестабільному режимі. Блок на потужності не може працювати на рівні 12,8 м, а в холодному стані нічого страшного не буде і води буде достатньо.

– Деякі експерти, щоправда, непрофільні, вже говорять про серйозну небезпеку для реакторів.

– Після того, що було зроблено на Каховській ГЕС, нічого гарантувати не можна. Насправді, багато чого можна зробити, щоб нашкодити. І це не лише щодо ставка. На станції дуже багато ядерного матеріалу.

– Чи варто скасовувати ліцензію "Енергоатому" на експлуатацію ЗАЕС? Ми ж там практично нічого не контролюємо, але відповідаємо за все, що відбувається?

– Ми вже подали вчора наші пропозиції як експлуатуюча організація до Держінспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) щодо зміни умов ліцензії. Ми хочемо обмежити її експлуатацією енергоблоків в холодному стані чи "блок у ремонті". У гарячому стані ми не можемо забезпечувати експлуатацію п'ятого енергоблоку в умовах, коли рашисти не виконують наші розпорядження. ДІЯРУ це розгляне і, гадаю, внесуть зміни до ліцензії.

– А як щодо призупинення ліцензії повністю?

- А сенсу в цьому немає. Навіщо це робити і що це дає? Зупинити ліцензію, щоб просто призупинити ліцензію? Ліцензія надається експлуатуючій організації для експлуатації об'єкта. Вона (оганізація - ред.) відповідає за законодавством України за радіаційну безпеку об'єкта. Якщо ліцензію припинено, ми не відповідаємо за об'єкт. Хто тоді відповідає за нього? Навіть у нинішній ситуації має бути хтось, хто відповідає за безпеку та хто буде готовий ліквідувати наслідки, якщо щось станеться.

- Чи я вірно зрозумів, що особливих загроз безпеці станції саме через мінування басейну немає, якщо не буде додаткових дій з боку окупантів?

– Якщо є ймовірність вибуху, то загроза, звісно, є. Вона є постійно. Рашисти можуть зробити будь-що, що може призвести до ядерної катастрофи. Але безпосередньо загрози зараз, якщо не буде додаткових дій з їхнього боку, немає.