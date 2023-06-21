"Энергоатом" хочет сменить лицензию на эксплуатацию ЗАЭС: зачем это нужно

Котин сообщил, что "Энергоатом" подал свои предложения как эксплуатирующая организация в Госинспекцию ядерного регулирования (ГИАРУ) по изменению условий лицензии. Так, компания готова отвечать за станцию только при условии, что все блоки переведены в режим "холодной остановки" или находятся в ремонте.

"Мы хотим ограничить ее эксплуатацией энергоблоков в холодном состоянии или "блок в ремонте". В горячем состоянии мы не можем обеспечивать эксплуатацию пятого энергоблока в условиях, когда рашисты не выполняют наши распоряжения. ГИАРУ это рассмотрит и, думаю, внесут изменения в лицензию", - сказал он.

Добавим, что ранее ГИАРУ приказало перевести в холодное состояние последний пятый блок, однако на станции это не выполнили.

При этом президент "Энергоатома" отметил, что нет смысла в полной приостановке лицензии.

Он объяснил, что лицензия предоставляется эксплуатирующей организации по эксплуатации объекта. Именно "Энергоатом" по законодательству Украины несет ответственность за радиационную безопасность объекта.

"Если лицензия прекращена, мы не отвечаем за объект. Кто тогда отвечает за него? Даже в нынешней ситуации должен быть кто-то, кто отвечает за безопасность и кто будет готов ликвидировать последствия, если что-то произойдет", - добавил Котин.

Ситуация на Запорожской АЭС

Вчера начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

В частности, они заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого "будут серьезные проблемы".

Военный эксперт считает, что захватчики из-за страха перед украинским контрнаступлением могут подорвать бассейн-охладитель реакторов на станции, а после этого начать шантажировать Украину.

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