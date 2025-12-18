ua en ru
Енергетики визначилися з графіками відключень світла для Києва на 19 грудня

Київ, Четвер 18 грудня 2025 20:10
Енергетики визначилися з графіками відключень світла для Києва на 19 грудня
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 19 грудня, діятимуть погодинні відключення світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, світло в столиці відключатимуть так:

  • черга 1.1 - без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 20:30;
  • черга 1.2 - без світла з 06:30 до 10:00 та з 17:00 до 22:00;
  • черга 2.1 - без світла з 08:00 до 13:00 та з 17:00 до 20:30;
  • черга 2.2 - без світла з 06:30 до 12:30 та з 17:00 до 20:30;
  • черга 3.1 - без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 і з 20:30 до 24:00;
  • черга 3.2 - без світла з 10:00 до 17:00 і з 20:30 до 24:00;
  • черга 4.1 - без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 і з 20:30 до 24:00;
  • черга 4.2 - без світла з 00:00 до 03:00, з 12:30 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • черга 5.1 - без світла з 03:00 до 06:30 і з 13:30 до 20:00;
  • черга 5.2 - без світла з 03:00 до 06:30 та з 16:00 до 20:30;
  • черга 6.1 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:30;
  • черга 6.2 - без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30.

Атаки на енергетичні об'єкти

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили про те, що в більшості регіонів України 19 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Такі обмеження змушені застосовувати, оскільки Росія своїми ракетами та безпілотниками пошкодила велику кількість енергетичних об'єктів по всій країні.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що якщо в Україні близько тижня зберігатиметься температура мінус 10 градусів і нижче, то споживання сильно зросте. При цьому покрити його буде неможливо ні за рахунок імпорту електроенергії, ні за рахунок внутрішньої генерації.

Він уточнив, що в таких умовах в Україні застосовуватимуть графіки аварійних і погодинних відключень світла.

