Энергетики определились с графиками отключений света для Киева на 19 декабря

Киев, Четверг 18 декабря 2025 20:10
Энергетики определились с графиками отключений света для Киева на 19 декабря Иллюстративное фото: в Киеве 19 декабря будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 19 декабря, будут действовать почасовые отключения света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По информации компании, свет в столице будут отключать так:

  • очередь 1.1 - без света с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 20:30;
  • очередь 1.2 - без света с 06:30 до 10:00 и с 17:00 до 22:00;
  • очередь 2.1 - без света с 08:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:30;
  • очередь 2.2 - без света с 06:30 до 12:30 и с 17:00 до 20:30;
  • очередь 3.1 - без света с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 3.2 - без света с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 4.1 - без света с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 4.2 - без света с 00:00 до 03:00, с 12:30 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
  • очередь 5.1 - без света с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:00;
  • очередь 5.2 - без света с 03:00 до 06:30 и с 16:00 до 20:30;
  • очередь 6.1 - без света с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:30;
  • очередь 6.2 - без света с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30.

Атаки на энергетические объекты

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили о том, что в большинстве регионов Украины 19 декабря будут действовать графики почасовых отключений света.

Такие ограничения вынуждены применять, поскольку Россия своими ракетами и беспилотниками повредила большое количество энергетических объектов по всей стране.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что если в Украине около недели будет сохраняться температура минус 10 градусов и ниже, то потребление сильно возрастет. При этом покрыть его будет невозможно ни за счет импорта электроэнергии, ни за счет внутренней генерации.

Он уточнил, что в таких условиях по Украине будут применять графики аварийных и почасовых отключений света.

ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
