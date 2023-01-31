Энергетики объяснили, от чего зависит восстановление света в Одесской области
Сегодня, 31 января, энергетики вместе с Одесской областной военной администрацией встречались с главами ОТГ, чтобы ответить на вопросы о свете в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В компании ДТЭК подготовили краткое изложение основных тезисов по встрече:
Почему сложилась такая ситуация
В ДТЭК объяснили, что текущая сложная ситуация со светом связана с разрушением двух подстанций и высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго" после обстрела 26 января.
По их словам, эти станции обеспечивали передачу электроэнергии в центральную и восточную части Одесской области.
Что делают энергетики
"Энергетики работают круглосуточно для стабилизации ситуации. Бригады НЭК чинят подстанции и высоковольтную сеть", - заявили в компании
Сейчас электрики ДТЭК устраняют еще и многочисленные аварии на своем оборудовании, которые участились из-за разрушения высоковольтных объектов. А также переключают технически переключаемые линии в резервные.
"Все это делают для того, чтобы работала критическая инфраструктура, в частности: больницы, котельные, водоканалы и т.д. Также это уже позволило увеличить время включения света в ваших домах с 1-2 часов до 3-4", - пояснили в ДТЭК.
Когда в области восстановят свет
В компании заверили, что работы по восстановлению продолжаются, и только после их завершения можно будет восстановить полноценное распределение электроэнергии по сетям ДТЭК Одесские электросети во все уголки области.
В Telegram-канале компания сообщила, что завтра в Одессе и области продолжаются экстренные отключения света.
Напомним, на днях стало известно, когда Одесса и область могут вернуться в графики отключения света.
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