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Энергетики объяснили, от чего зависит восстановление света в Одесской области

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Одесская область, Вторник 31 января 2023 20:34
Энергетики объяснили, от чего зависит восстановление света в Одесской области Фото: энергетики объяснили, от чего зависит восстановление света в Одесской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 января, энергетики вместе с Одесской областной военной администрацией встречались с главами ОТГ, чтобы ответить на вопросы о свете в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании ДТЭК подготовили краткое изложение основных тезисов по встрече:

Почему сложилась такая ситуация

В ДТЭК объяснили, что текущая сложная ситуация со светом связана с разрушением двух подстанций и высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго" после обстрела 26 января.

По их словам, эти станции обеспечивали передачу электроэнергии в центральную и восточную части Одесской области.

Что делают энергетики

"Энергетики работают круглосуточно для стабилизации ситуации. Бригады НЭК чинят подстанции и высоковольтную сеть", - заявили в компании

Сейчас электрики ДТЭК устраняют еще и многочисленные аварии на своем оборудовании, которые участились из-за разрушения высоковольтных объектов. А также переключают технически переключаемые линии в резервные.

"Все это делают для того, чтобы работала критическая инфраструктура, в частности: больницы, котельные, водоканалы и т.д. Также это уже позволило увеличить время включения света в ваших домах с 1-2 часов до 3-4", - пояснили в ДТЭК.

Когда в области восстановят свет

В компании заверили, что работы по восстановлению продолжаются, и только после их завершения можно будет восстановить полноценное распределение электроэнергии по сетям ДТЭК Одесские электросети во все уголки области.

В Telegram-канале компания сообщила, что завтра в Одессе и области продолжаются экстренные отключения света.

Напомним, на днях стало известно, когда Одесса и область могут вернуться в графики отключения света.

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