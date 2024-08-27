UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики повернули світло у 433 тисяч осель у Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло у 433 тисяч осель (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Фахівці ДТЕК Мережі відновили електропостачання 135 населених пунктів, постраждалих через ворожі атаки. Завдяки цьому світло повернулося в домівки 433,5 тисяч родин у Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Учорашня масована ворожа атака спричинила знеструмлення низки енергетичних об’єктів в Одеській області. Щойно це стало можливим, фахівці енергокомпанії відновили світло для 378,9 тисяч родин жителів регіону.

Тим часом найбільш активні бої тривають у Донецькій області. Щойно ЗСУ надають дозвіл на проведення робіт, енергетики компанії продовжують відновлювати пошкоджені обстрілами мережі та обладнання. Минулого тижня вдалося повернути електрику в оселі 38,7 тисячі родин прифронтового регіону.

Дніпропетровська область також постійно піддається ворожим обстрілам, особливо її південна частина. За тиждень фахівцям ДТЕК вдалося відновити низку пошкоджень мереж після ворожих атак та повернути світло для 15,9 тисячі родин.

В ДТЕК Ахметова зазначають, що енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

У понеділок, 26 серпня, Росія в черговий раз вдарила по об'єктах української енергосистеми під час масованого обстрілу. Це стало причиною повернення екстрених відключень світла по всій Україні.

Сьогодні в Міненерго повідомили, що було запроваджено планові графіки відключень світла. Це було необхідно задля стабілізації енергосистеми. Планувалося, що три та чотири черги одночасно будуть відключені від енергопостачання.

Однак через складнощі, екстрені обмеження були введені в деяких областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія