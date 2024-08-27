Енергетики повернули світло у 433 тисяч осель у Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК

Учорашня масована ворожа атака спричинила знеструмлення низки енергетичних об’єктів в Одеській області. Щойно це стало можливим, фахівці енергокомпанії відновили світло для 378,9 тисяч родин жителів регіону.

Тим часом найбільш активні бої тривають у Донецькій області. Щойно ЗСУ надають дозвіл на проведення робіт, енергетики компанії продовжують відновлювати пошкоджені обстрілами мережі та обладнання. Минулого тижня вдалося повернути електрику в оселі 38,7 тисячі родин прифронтового регіону.

Дніпропетровська область також постійно піддається ворожим обстрілам, особливо її південна частина. За тиждень фахівцям ДТЕК вдалося відновити низку пошкоджень мереж після ворожих атак та повернути світло для 15,9 тисячі родин.

В ДТЕК Ахметова зазначають, що енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

У понеділок, 26 серпня, Росія в черговий раз вдарила по об'єктах української енергосистеми під час масованого обстрілу. Це стало причиною повернення екстрених відключень світла по всій Україні.

Сьогодні в Міненерго повідомили, що було запроваджено планові графіки відключень світла. Це було необхідно задля стабілізації енергосистеми. Планувалося, що три та чотири черги одночасно будуть відключені від енергопостачання.

Однак через складнощі, екстрені обмеження були введені в деяких областях.