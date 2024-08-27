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Энергетики вернули свет в 433 тысячи домов в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет в 433 тысячи домов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Специалисты ДТЭК Сети возобновили электроснабжение 135 населенных пунктов, пострадавших из-за вражеских атак. Благодаря этому свет вернулся в дома 433,5 тысячи семей в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Вчерашняя массированная вражеская атака повлекла за собой обесточивание ряда энергетических объектов в Одесской области. Как только это стало возможным, специалисты энергокомпании восстановили свет для 378,9 тысяч семей жителей региона.

Тем временем наиболее активные бои продолжаются в Донецкой области. Как только ВСУ предоставляют разрешение на проведение работ, энергетики компании продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами сети и оборудование. На прошлой неделе удалось вернуть электричество в доме 38,7 тысяч семей прифронтового региона.

Днепропетровская область также постоянно подвергается враждебным обстрелам, особенно ее южная часть. За неделю специалистам ДТЭК удалось восстановить ряд повреждений сетей после вражеских атак и вернуть свет для 15,9 тысяч семей.

В ДТЭК Ахметова отмечают, что энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

В понедельник, 26 августа, Россия в очередной раз ударила по объектам украинской энергосистемы во время массированного обстрела. Это стало причиной возвращения экстренных отключений света по всей Украине.

Сегодня в Минэнерго сообщили, что были введены плановые графики отключений света. Это было нужно для стабилизации энергосистемы. Планировалось, что три и четыре очереди одновременно будут отключены от энергоснабжения.

Однако из-за сложностей экстренные ограничения были введены в некоторых областях.

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