ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Энергетики получат доплаты "за зиму": Кабмин готовит решение

Украина, Понедельник 12 января 2026 21:26
UA EN RU
Энергетики получат доплаты "за зиму": Кабмин готовит решение Иллюстративное фото: энергетики получат доплаты "за зиму" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине будет введена отдельная программа поддержки энергетиков, работающих в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского и премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам Зеленского, речь идет о специалистах, которые круглосуточно работают в самых сложных условиях, под обстрелами и в условиях сильных морозов, восстанавливая энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины.

"Мы договорились с премьер-министром разработать специальную программу для поддержки людей, которые непосредственно работают в ремонтных бригадах 24/7. Правительство предложит, как ощутимо увеличить оплату труда таких специалистов за каждый месяц зимы", - заявил Зеленский.

В то же время Свириденко отметила, что работа энергетиков происходит на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни. Именно благодаря их усилиям после массированных атак в дома украинцев возвращаются свет, тепло, вода и газ.

"Наш долг - поддержать смелых и профессиональных людей, которые выполняют этот титанический труд. Вводим доплаты энергетикам, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний", - отметила Свириденко.

По ее словам, Министерству энергетики совместно с Министерством финансов поручено подготовить соответствующее решение для рассмотрения Кабинетом министров. Доплаты будут касаться специалистов, которые непосредственно выезжают на места попаданий и восстанавливают критические объекты в условиях морозов и постоянной угрозы обстрелов.

Обстрелы Украины

В последнее время Россия целенаправленно атакует котельные и объекты инфраструктуры, пытаясь в мороз оставить людей без тепла. В частности, в ночь на 9 января под ударами оказались котельные в разных районах Киева, что в Украине расценивают как энергетический террор и попытку использовать зиму как оружие.

Зеленский отмечал, что после ударов по критической инфраструктуре ситуация в ряде регионов остается сложной, а РФ сознательно ждала холодов для усиления давления.

В таких сложных условиях энергетики продолжают восстанавливать инфраструктуру для того, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Юлия Свириденко Укрэнерго ДТЭК Зарплата в Украине
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году