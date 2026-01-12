Энергетики получат доплаты "за зиму": Кабмин готовит решение
В Украине будет введена отдельная программа поддержки энергетиков, работающих в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского и премьер-министра Юлию Свириденко.
По словам Зеленского, речь идет о специалистах, которые круглосуточно работают в самых сложных условиях, под обстрелами и в условиях сильных морозов, восстанавливая энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины.
"Мы договорились с премьер-министром разработать специальную программу для поддержки людей, которые непосредственно работают в ремонтных бригадах 24/7. Правительство предложит, как ощутимо увеличить оплату труда таких специалистов за каждый месяц зимы", - заявил Зеленский.
В то же время Свириденко отметила, что работа энергетиков происходит на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни. Именно благодаря их усилиям после массированных атак в дома украинцев возвращаются свет, тепло, вода и газ.
"Наш долг - поддержать смелых и профессиональных людей, которые выполняют этот титанический труд. Вводим доплаты энергетикам, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний", - отметила Свириденко.
По ее словам, Министерству энергетики совместно с Министерством финансов поручено подготовить соответствующее решение для рассмотрения Кабинетом министров. Доплаты будут касаться специалистов, которые непосредственно выезжают на места попаданий и восстанавливают критические объекты в условиях морозов и постоянной угрозы обстрелов.
Обстрелы Украины
В последнее время Россия целенаправленно атакует котельные и объекты инфраструктуры, пытаясь в мороз оставить людей без тепла. В частности, в ночь на 9 января под ударами оказались котельные в разных районах Киева, что в Украине расценивают как энергетический террор и попытку использовать зиму как оружие.
Зеленский отмечал, что после ударов по критической инфраструктуре ситуация в ряде регионов остается сложной, а РФ сознательно ждала холодов для усиления давления.
В таких сложных условиях энергетики продолжают восстанавливать инфраструктуру для того, чтобы вернуть свет в дома украинцев.