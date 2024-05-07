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Енергетики майже повністю відновили електропостачання Сумської області

Фото: енергетики майже повністю відновили електропостачання Сумської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Енергоживлення Сумської області майже повністю відновлено після ворожих обстрілів 6 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову управління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі "Сніданок з 1+1".

Як розповів Кудрицький, практично на кожен випадок атаки, для різних сценаріїв,  енергетики мають випрацювані механізми, що дозволяє заживлювати споживачів в короткі терміни. 

Як відзначає Міненерго, вчора, 6 травня, росіяни завдали удару по ще одному об'єкту Сумської області - підстанції обленерго. 

"Відключилась повітряна лінія та шість інших підстанцій, знеструмлювалися побутові споживачі. Наразі у Сумській області без світла 5,4 тисячі абонентів - в основному ті, що довготривало відключені через попередні обстріли", - додало Міненерго. 

Обстріли Сумської області 6 травня 

У ніч на 6 травня російські терористи завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Внаслідок обстрілів у деяких районах Сум було частково відсутнє світло та водопостачання. Зокрема об'єкти критичної інфраструктури адміністративного центру перевели на резервне живлення. Також в місті відзначались проблеми з водопостачанням й роботою транспорту. 

Усі подробиці атаки на Сумську область - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сумська область