Энергетики почти полностью восстановили электроснабжение Сумской области

Как рассказал Кудрицкий, практически на каждый случай атаки, для разных сценариев, энергетики имеют выработанные механизмы, что позволяет запитывать потребителей в короткие сроки.

Как отмечает Минэнерго, вчера, 6 мая, россияне нанесли удар по еще одному объекту Сумской области - подстанции облэнерго.

"Отключилась воздушная линия и шесть других подстанций, обесточивались бытовые потребители. Сейчас в Сумской области без света 5,4 тысячи абонентов - в основном те, что длительно отключены из-за предыдущих обстрелов", - добавило Минэнерго.

Обстрелы Сумской области 6 мая

В ночь на 6 мая российские террористы нанесли удары по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате обстрелов в некоторых районах Сум отчасти отсутствовал свет и водоснабжение. В частности, объекты критической инфраструктуры административного центра перевели на резервное питание. Также в городе отмечались проблемы с водоснабжением и работой транспорта.

Все подробности атаки на Сумскую область - читайте в материале РБК-Украина.