"Енергетичного перемир’я не існує": ОК "Південь" про російські атаки по Херсону і Запоріжжю

За словами Волошина, російські окупанти постійно завдають ударів по Херсонській області, по самому Херсону. Досить часто ворог б'є і по лікарнях, і по енергетичній структурі, тому про якесь там "енергетичне перемир'я" казати не варто.

"Розповідають, що там енергетичне перемир'я якесь російські політики. Яке може бути енергетичне перемир'я, якщо завдаються удари по електростанціях, по підстанціях, по енергетичній структурі", - заявив Волошин.

Речник додав, що і по Запорізькій області, і по Херсонській області, і взагалі на півдні "ніякого енергетичного перемир'я немає".

"Майже кожен день ми зустрічаємо повідомлення про те, куди прилетіло, а прилітає саме в ті об'єкти, які життєво важливі для мирного населення, не для військових. І це тактика країни-терориста", - наголосив Волошин.