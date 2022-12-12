Енергетичний шантаж скаженого сусіда: Шуляк про основні ризики та завдання цієї зими
Зима, що прийшла, є і ще буде дуже складною. Перед владою стоять два важливі завдання - відремонтувати все зруйноване і захистити об'єкти енергетики від можливих подальших ударів.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
"Всі розуміють, що шалений сусід не буде зупинятися і будуть продовжуватися речі, пов'язані з енергетичним шантажем. Тому потрібно готуватися не так до евакуації великих міст, а до того, як захищати об'єкти енергетичної інфраструктури", - розповіла вона.
За даними Шуляк, сьогодні працюють великі команди і на рівні Офісу президента, і на рівні міністерств, і на рівні "Укренерго", і на рівні інших команд, які пов'язані з енергетичними об'єктами для того, щоб вирішити дві важливі задачі.
"Перша - це відремонтувати те, що вже було пошкоджено, завезти відповідне обладнання, провести, де потрібно, перемовини з міжнародними партнерами. А друга складна надзадача - це захистити об'єкти енергетики від можливих наступних ударів", - розповіла вона.
За словами Шуляк, про всі проблеми під час холодної зими і морозів городянам варто звертатись до місцевої влади.
"В першу чергу місцевій владі, але я впевнена, що центральна не буде стояти осторонь від проблем людей, попри те, в якому місті вони проживають і від якої політичної сили обирався мер, тому що на сьогодні це спільна задача – пережити складну зиму і дійти до перемоги", - додала вона.
При цьому Шуляк підкреслила, що потрібно дуже чітко усвідомлювати, що будь-яке повідомлення від очільника міста мешканцями міста сприймається дуже щиро і дуже серйозно.
"Тому, коли людина говорить про те, що ми будемо робити евакуацію міста, то потрібно розуміти, яким чином, якими засобами, в які терміни, якими логістичними шляхами і таке інше", - навела вона приклад столиці, коли місцева влада, вже говорила неодноразово, що будемо евакуювати, потім - що не будемо евакуювати.
На питання, чи можливі впродовж зими якісь кадрові рішення, зокрема в столиці, щодо управління містом на такий складний екстрений період, Шуляк відповіла наступне: "Я зараз не бачу таких передумов, але ми ж не розуміємо, які рішення будуть ухвалюватися або навпаки не ухвалюватися в критично важливих ситуаціях, зокрема й на місцевому рівні".
Як повідомлялося, Росія знає, як працює енергетична система України, тому прицільно б'є по інфраструктурі. Наступними цілями можуть бути об'єкти, менш пошкоджені атаками ворога.
Нагадаємо, після останньої ракетної атаки енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в Україні. Але ремонтні роботи тривають, тому по всій країні продовжують відключення.
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