Як Росія обирає цілі для атак та які енергооб'єкти можуть стати наступними: відповідь ДТЕК

Росія знає, як функціонує енергетична система України, тому прицільно б'є по інфраструктурі. Наступними цілями можуть стати об'єкти, які менше пошкоджені атаками ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

За його словами, інформація про енергетичні об'єкти України ще до початку повномасштабної війни була в мережі. Крім того, він зазначив, що у Росії зараз живе багато осіб, які раніше навчалися в Україні та працювали в енергетиці. Тому знайти таких людей - нескладно.

Також Сахарук зазначив, що ворог отримує інформацію про наслідки ракетних ударів та масштаби руйнувань від людей на місцях.

"Думаю, працюють люди на місці, дивляться і, можливо, фотографують чи просто усно доповідають, що трапилося. Тому що ті об'єкти, що не добили, вибачте за сленг, є об'єктами наступних атак", - додав він.