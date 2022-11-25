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Світло повертають. Понад 70% потреб споживання в Україні вже забезпечено

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 12:20
Світло повертають. Понад 70% потреб споживання в Україні вже забезпечено ​​Фото: в Україні енергетики забезпечили вже понад 70% потреб всього споживання (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

​​Енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в усій країні. Але в системі ще є 30%-й дефіцит. Через це в усіх областях введені і планові, і аварійні графіки вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Крім того, атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб ЗАЕС.

Також продовжуються роботи по відновленню живлення побутовим споживачам.

Але в "Укренерго" попередили, темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго).

Разом з тим, дефіцит електроенергії в системі зберігається.

Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, якщо ситуація з електрикою стабілізується, то вже за 1-2 дні українці перейдуть з аварійних до планових вимкнень світла.

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Укренерго Електроенергія
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