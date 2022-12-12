Энергетический шантаж бешеного соседа: Шуляк об основных рисках и задачах этой зимы
Пришедшая зима есть и еще будет очень сложной. Перед властью стоят две важные задачи - отремонтировать все разрушенное и защитить объекты энергетики от возможных последующих ударов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"Все понимают, что сумасшедший сосед не будет останавливаться и будут продолжаться вещи, связанные с энергетическим шантажом. Поэтому нужно готовиться не столько к эвакуации крупных городов, а к тому, как защищать объекты энергетической инфраструктуры", - рассказала она.
По данным Шуляк, на сегодняшний день работают большие команды и на уровне Офиса президента, и на уровне министерств, и на уровне "Укрэнерго", и на уровне других команд, связанных с энергетическими объектами для того, чтобы решить две важные задачи.
"Первая - это отремонтировать то, что уже было повреждено, завезти соответствующее оборудование, провести где нужно, переговоры с международными партнерами. А вторая сложная сверхзадача - это защитить объекты энергетики от возможных последующих ударов", - рассказала она.
По словам Шуляк, обо всех проблемах во время холодной зимы и морозов горожанам следует обращаться к местной власти.
"В первую очередь местной власти, но я уверена, что центральная не будет стоять в стороне от проблем людей, несмотря на то, в каком городе они проживают и от какой политической силы избирался мэр, потому что сегодня это общая задача - пережить сложную зиму и дойти к победе", - добавила она.
При этом Шуляк подчеркнула, что нужно очень четко отдавать себе отчет, что любое сообщение от главы города жителями города воспринимается очень искренне и очень серьезно.
"Поэтому, когда человек говорит о том, что мы будем делать эвакуацию города, то нужно понимать, каким образом, какими средствами, в какие сроки, какими логистическими путями и так далее", - привела она пример столицы, когда местная власть уже говорила неоднократно, что будем эвакуировать, потом - что не будем эвакуировать.
На вопрос, возможны ли в течение зимы какие-либо кадровые решения, в частности в столице, по управлению городом на столь сложный экстренный период, Шуляк ответила следующее: "Я сейчас не вижу таких предпосылок, но мы же не понимаем, какие решения будут приниматься или наоборот не приниматься в критически важных ситуациях, в том числе и на местном уровне.
Как сообщалось, Россия знает, как работает энергетическая система Украины, поэтому прицельно бьет по инфраструктуре. Следующими целями могут стать объекты, менее поврежденные атаками врага.
Напомним, после последней ракетной атаки энергетики обеспечили уже более 70% потребностей потребления в Украине. Но ремонтные работы продолжаются, поэтому по всей стране продолжают отключение.
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