Энергетический шантаж бешеного соседа: Шуляк об основных рисках и задачах этой зимы

Пришедшая зима есть и еще будет очень сложной. Перед властью стоят две важные задачи - отремонтировать все разрушенное и защитить объекты энергетики от возможных последующих ударов.

"Все понимают, что сумасшедший сосед не будет останавливаться и будут продолжаться вещи, связанные с энергетическим шантажом. Поэтому нужно готовиться не столько к эвакуации крупных городов, а к тому, как защищать объекты энергетической инфраструктуры", - рассказала она.

По данным Шуляк, на сегодняшний день работают большие команды и на уровне Офиса президента, и на уровне министерств, и на уровне "Укрэнерго", и на уровне других команд, связанных с энергетическими объектами для того, чтобы решить две важные задачи.

"Первая - это отремонтировать то, что уже было повреждено, завезти соответствующее оборудование, провести где нужно, переговоры с международными партнерами. А вторая сложная сверхзадача - это защитить объекты энергетики от возможных последующих ударов", - рассказала она.

По словам Шуляк, обо всех проблемах во время холодной зимы и морозов горожанам следует обращаться к местной власти.

"В первую очередь местной власти, но я уверена, что центральная не будет стоять в стороне от проблем людей, несмотря на то, в каком городе они проживают и от какой политической силы избирался мэр, потому что сегодня это общая задача - пережить сложную зиму и дойти к победе", - добавила она.

При этом Шуляк подчеркнула, что нужно очень четко отдавать себе отчет, что любое сообщение от главы города жителями города воспринимается очень искренне и очень серьезно.

"Поэтому, когда человек говорит о том, что мы будем делать эвакуацию города, то нужно понимать, каким образом, какими средствами, в какие сроки, какими логистическими путями и так далее", - привела она пример столицы, когда местная власть уже говорила неоднократно, что будем эвакуировать, потом - что не будем эвакуировать.

На вопрос, возможны ли в течение зимы какие-либо кадровые решения, в частности в столице, по управлению городом на столь сложный экстренный период, Шуляк ответила следующее: "Я сейчас не вижу таких предпосылок, но мы же не понимаем, какие решения будут приниматься или наоборот не приниматься в критически важных ситуациях, в том числе и на местном уровне.