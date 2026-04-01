Енергетичний шах і мат: Китай розкрив план, як стати незалежним від нафти завдяки горам

Як пише РБК-Україна , про це повідомило видання Daily Galaxy.

Отож, Китай розгорнув безпрецедентне будівництво, яке на перший погляд нагадує традиційну гідроенергетику, але насправді є частиною набагато амбітнішого плану.

Так, Пекін масово "вирізає" гори для створення мережі високогірних водосховищ. Фактично країна переходить до нового етапу енергетичного переходу: після стрімкого зростання сонячної та вітрової генерації головним викликом стало зберігання надлишкової енергії.

Китай уже виробляє більше "зеленої" енергії, ніж може використати

Останні роки Китай встановлює світові рекорди у розвитку відновлюваної енергетики. План досягти сумарної потужності вітрових і сонячних електростанцій на рівні 1200 гігаватів до 2030 року країна виконала значно раніше - ще у липні 2024 року.

Станом на початок 2026 року чиста енергія становить майже половину (47,3%) усіх потужностей країни. Проте виник новий виклик: енергію нікуди дівати.

Сонце не світить уночі, а вітер не дме за розкладом. Тому коли генерація перевищує споживання, надлишки просто втрачаються. По цій причині Пекін і змінив стратегію: тепер головний пріоритет - не виробництво, а зберігання.

Гідроакумулятори: як це працює

Рішенням стали ГАЕС - гідроакумулюючі електростанції. Це замкнена система з двох резервуарів на різній висоті.

Коли електроенергії надлишок:

електрика від сонячних або вітрових станцій використовується для роботи насосів;

вода перекачується з нижнього резервуара у верхній.

Коли енергії бракує:

воду спускають назад;

потік обертає турбіни, які знову виробляють електроенергію.

Такий механізм дозволяє фактично зберігати енергію у вигляді потенціалу води. Сьогодні ця технологія вважається найефективнішою для накопичення електрики у великих масштабах.

Китай будує більше ГАЕС, ніж весь інший світ

Китай зараз реалізує більше таких проєктів, ніж усі інші країни світу разом узяті. Так, лише за останні п’ять років Пекін планує додати 100 ГВт потужностей ГАЕС (для порівняння, зараз цей показник становить близько 59 ГВт).

У травні 2025 року Китай додав стільки сонячних і вітрових потужностей, скільки генерують цілі країни, як-от Швеція чи ОАЕ.

Вплив на планету: від екології до фізики

Будівництво настільки масштабне, що воно буквально змінює Землю. Наприклад, знаменита ГЕС "Три ущелини", яка утримує 40 кубічних кілометрів води, стала причиною мікроскопічного зсуву земної осі (на 2 см) та збільшення тривалості доби на 0,06 мікросекунди через перерозподіл маси води на планеті.

Хоча ці зміни практично непомітні для людей, вони демонструють масштаб інженерних проєктів.

Нова фаза глобального енергетичного переходу

Китайська стратегія свідчить про початок нової фази розвитку відновлюваної енергетики. Дійсно, якщо раніше головним питанням було скільки сонячних панелей чи вітряків можна встановити, то тепер ключовим стає керування енергією в часі.

Високогірні водосховища поєднують у єдину систему з іншими технологіями накопичення, зокрема з великими літієвими батареями. За останній рік виробництво таких акумуляторів у Китаї зросло приблизно на 75%.

Таким чином Пекін демонструє нову модель енергосистеми: щоб повністю перейти на чисту енергію та поступово відмовитися від вугілля, потрібно не лише виробляти електрику з природних джерел, а й навчитися ефективно зберігати її у великих масштабах.