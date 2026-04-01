Энергетический шах и мат: Китай раскрыл план, как стать независимым от нефти благодаря горам

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Итак, Китай развернул беспрецедентное строительство, которое на первый взгляд напоминает традиционную гидроэнергетику, но на самом деле является частью гораздо более амбициозного плана.

Так, Пекин массово "вырезает" горы для создания сети высокогорных водохранилищ. Фактически страна переходит к новому этапу энергетического перехода: после стремительного роста солнечной и ветровой генерации главным вызовом стало хранение избыточной энергии.

Китай уже производит больше "зеленой" энергии, чем может использовать

Последние годы Китай устанавливает мировые рекорды в развитии возобновляемой энергетики. План достичь суммарной мощности ветровых и солнечных электростанций на уровне 1200 гигаватт к 2030 году страна выполнила значительно раньше - еще в июле 2024 года.

По состоянию на начало 2026 года чистая энергия составляет почти половину (47,3%) всех мощностей страны. Однако возник новый вызов: энергию некуда девать.

Солнце не светит ночью, а ветер не дует по расписанию. Поэтому когда генерация превышает потребление, излишки просто теряются. По этой причине Пекин и сменил стратегию: теперь главный приоритет - не производство, а хранение.

Гидроаккумуляторы: как это работает

Решением стали ГАЭС - гидроаккумулирующие электростанции. Это замкнутая система из двух резервуаров на разной высоте.

Когда электроэнергии избыток:

электричество от солнечных или ветровых станций используется для работы насосов;

вода перекачивается из нижнего резервуара в верхний.

Когда энергии не хватает:

воду спускают обратно;

поток вращает турбины, которые снова производят электроэнергию.

Такой механизм позволяет фактически сохранять энергию в виде потенциала воды. Сегодня эта технология считается самой эффективной для накопления электричества в больших масштабах.

Китай строит больше ГАЭС, чем весь остальной мир

Китай сейчас реализует больше таких проектов, чем все остальные страны мира вместе взятые. Так, только за последние пять лет Пекин планирует добавить 100 ГВт мощностей ГАЭС (для сравнения, сейчас этот показатель составляет около 59 ГВт).

В мае 2025 года Китай добавил столько солнечных и ветровых мощностей, сколько генерируют целые страны, например Швеция или ОАЭ.

Влияние на планету: от экологии до физики

Строительство настолько масштабное, что оно буквально меняет Землю. Например, знаменитая ГЭС "Три ущелья", которая удерживает 40 кубических километров воды, стала причиной микроскопического смещения земной оси (на 2 см) и увеличения продолжительности суток на 0,06 микросекунды из-за перераспределения массы воды на планете.

Хотя эти изменения практически незаметны для людей, они демонстрируют масштаб инженерных проектов.

Новая фаза глобального энергетического перехода

Китайская стратегия свидетельствует о начале новой фазы развития возобновляемой энергетики. Действительно, если раньше главным вопросом было сколько солнечных панелей или ветряков можно установить, то теперь ключевым становится управление энергией во времени.

Высокогорные водохранилища объединяют в единую систему с другими технологиями накопления, в частности с большими литиевыми батареями. За последний год производство таких аккумуляторов в Китае выросло примерно на 75%.

Таким образом Пекин демонстрирует новую модель энергосистемы: чтобы полностью перейти на чистую энергию и постепенно отказаться от угля, нужно не только производить электричество из природных источников, но и научиться эффективно хранить его в больших масштабах.