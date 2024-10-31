В Україні хочуть створити фонд стимулювання будівництва зеленої енергетики, - інвестори

В Україні йде підготовка до створення спеціального фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики в країні.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ми (УВЕА – ред.) разом з Європейсько-Українським енергетичним агентством працюємо над створенням так званого Фонду гарантування мінімальної ціни для виробників зеленої та іншої електроенергії", - сказав Конеченков.

За його словами, Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.

"Наша задача, щоб цим фондом могли користуватися і маленькі, і великі компанії. Головне, щоб компанія, яка захоче скористуватися цим фондом, відповідно, вона має платити якісь комісійні, але банки тоді можуть розглядати ці проєкти", - уточнив голова правління УВЕА.

Він зазначив, що інвестори хочуть, щоб відповідна страховка від коливань ціни сприяла залученню інвестицій в галузь зеленої енергетики і вона розбудовувалась.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

За даними УВЕА, заборгованість перед інвесторами складає 35,8 млрд грн. Водночас, інвестори мають 4 ГВт проєктів вітроенергетики, які можуть бути побудовані в Україні в середньостроковій перспективі.