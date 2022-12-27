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Енергетичний регулятор проведе другу хвилю перевірок обленерго

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 16:43
Енергетичний регулятор проведе другу хвилю перевірок обленерго Фото: регулятор енергетичного ринку вирішив ще раз перевірити обленерго (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе другу хвилю перевірок обленерго щодо вимкнень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НКРЕКП.

Про це йшлося сьогодні, 27 грудня, на засіданні Комісії. Позапланові виїзні перевірки проведуть у Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Одеській, Полтавській та Київській областях.

На засіданні комісії відзначили велику кількість скарг споживачів стосовно недотримання обленерго графіків вимкнення світла, тому було ухвалено рішення про другу хвилю перевірок таких підприємств:

  • АТ "Вінницяобленерго";
  • ПрАТ "Закарпаттяобленерго";
  • ВАТ "Тернопільобленерго";
  • АТ "Хмельницькобленерго";
  • ПрАТ "Львівобленерго";
  • АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
  • ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";
  • ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
  • АТ "Полтаваобленерго".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Україні відновили перевірки постачальників електроенергії та газу через численні порушення. Рішення про відновлення планових та позапланових перевірок регулятор закріпив у постанові від 19 грудня 2022 року.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

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