ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 10:46
У Міненерго назвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники ОСР (операторі системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на нараді з представниками ОСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

"І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів", - зазначив він.

За його словами, при відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. "Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, речник ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що українці повинні підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту. Для цього необхідно утеплити домівки та підготувати запас їжі і води.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Минэнерго
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну