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В Україні відновили перевірки постачальників електроенергії та газу через численні порушення

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Україна, Вівторок 20 грудня 2022 11:21
В Україні відновили перевірки постачальників електроенергії та газу через численні порушення Фото: постачальників електроенергії та газу перевірять через численні порушення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відновить планові та позапланові перевірки компаній, що працюють на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

Як зазначили в прес-службі, після введення в Україні воєнного стану переважна більшість заходів державного контролю була призупинена рішенням Кабінетуміністрів. Водночас НКРЕКП продовжувала фіксувати численні порушення суб’єктами господарювання правил, що регулюють їх діяльність на ринках електричної енергії та природного газу.

Уряд своїми рішеннями від 13 травня 2022 року та 27 серпня 2022 року надав право НКРЕКП протягом періоду воєнного стану проводити позапланові невиїзні перевірки та планові невиїзні перевірки відповідно. А 6 грудня 2022 року Кабмін прийняв зміни до постанови №303, які надають можливість НКРЕКП проводити також й позапланові виїзні перевірки.

Рішення про відновлення планових та позапланових перевірок регулятор закріпив у постанові від 19 грудня 2022 року.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

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